В Калужской области обломки БПЛА рухнули на машины с пассажирами
В ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили пять беспилотников на границе города Обнинска и Боровского района, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили», — говорится в сообщении.
28 мая Шапша сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом. Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки не было.
Ранее об отражении атаки БПЛА сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки дронов нет.
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