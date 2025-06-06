В Калужской области обломки БПЛА рухнули на машины с пассажирами

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили пять беспилотников на границе города Обнинска и Боровского района, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили», — говорится в сообщении.

28 мая Шапша сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом. Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки не было.

Ранее об отражении атаки БПЛА сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки дронов нет.