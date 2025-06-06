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Политика ,  
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США ввели санкции против четырех судей МУС

Фото: Peng Ziyang / XinHua / Global Look Press
Фото: Peng Ziyang / XinHua / Global Look Press

США в четверг ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС) в связи с «политизацией и злоупотреблением властью» со стороны этой организации, говорится в заявлении американского Госдепартамента.

В санкционный список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и Судебного отделений.

«Данные лица непосредственно участвовали в незаконных попытках МУС расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке граждан США или Израиля без согласия этих государств. Ни США, ни Израиль не являются участниками Римского статута», — говорится в сообщении.

В заявлении Госдепартамента сказано, что «МУС демонстрирует политизированный подход и незаконно присваивает себе полномочия по расследованию, обвинению и судебному преследованию граждан США и [их] союзников».

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Фото:Naomi Baker / Getty Images

В январе палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении Международного уголовного суда.

Согласно документу, ограничения будут вводиться за любые попытки МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников». Санкции предусматривают отказ в выдаче виз и запрет на деловые контакты с фигурантами черного списка.

В мае 2024 года власти США сочли возмутительными планы МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тогдашний президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

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МУС США санкции Госдепартамент США
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