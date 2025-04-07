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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники начали размещать QR-коды в объявлениях на подъездах домов

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Как защититься от мошенников

Мошенники развешивают объявления с QR-кодами на подъездах для кражи денег жителей многоквартирных домов, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Злоумышленники интегрируют в QR-коды ссылки на мошеннические сайты или вредоносные программы.

Кроме того, аферисты могут создавать поддельные квитанции.

«Мошенники также могут подменить QR-код, и вместо оплаты за товары и услуги деньги уйдут на счет преступников», — цитирует агентство управление.

В МВД советуют гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и не скачивать программы из ненадежных источников.

Прокуратура рассказала о новом виде мошенничества с кодами телефонов
Общество
Фото:Vlad Ispas / Shutterstock

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что злоумышленники предлагают россиянам устанавливать оборудование в связи с «заменой» кодов городских телефонов.

Новую схему аферисты опробовали на 82-летнем пенсионере — его заставили предоставить паспортные данные для уточнения возраста под предлогом установки оборудования со скидкой для пенсионеров. Новую технику якобы нужно было установить для замены кода городского телефона. Во время разговора злоумышленники заставили мужчину сказать фразу: «Не возражаю против замены номера», после чего прекратили разговор.

Позднее мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ, сообщили пенсионеру, что он пытался осуществить незаконный денежный перевод, и попросили его помочь найти недобросовестных сотрудников банка. Мужчина по указанию звонивших снял деньги со счета и передал наличные прибывшему курьеру. Взамен он получил якобы банковские документы, на самом деле изготовленные в фоторедакторе. После этого мошенники перестали выходить на связь.

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