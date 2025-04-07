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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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Гретцки призвал владельца «Вашингтона» подарить Овечкину «роллс-ройс»

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки призвал владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса подарить капитану команды Александру Овечкину Rolls-Royce. Об этом спортсмен заявил после установления Овечкиным рекорда по голам за карьеру в НХЛ.

Гретцки поздравил хоккеиста, а после обратился к владельцу клуба.

«Мистер Леонсис, поздравляю. Когда я установил рекорд, они купили мне Rolls-Royce, так что у вас есть работа, которую нужно сделать», — сказал Гретцки.

Кроме того, Гретцки заявил, что никто не сможет побить новый рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз»

Как Овечкин побил рекорд Гретцки. Фоторепортаж
Спорт
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ и побил рекорд Гретцки. Хоккеист отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу «Айлендерс».

На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

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Александр Овечкин Уэйн Гретцки Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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