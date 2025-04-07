Гретцки призвал владельца «Вашингтона» подарить Овечкину «роллс-ройс»
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки призвал владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса подарить капитану команды Александру Овечкину Rolls-Royce. Об этом спортсмен заявил после установления Овечкиным рекорда по голам за карьеру в НХЛ.
Гретцки поздравил хоккеиста, а после обратился к владельцу клуба.
«Мистер Леонсис, поздравляю. Когда я установил рекорд, они купили мне Rolls-Royce, так что у вас есть работа, которую нужно сделать», — сказал Гретцки.
Кроме того, Гретцки заявил, что никто не сможет побить новый рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз»
6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ и побил рекорд Гретцки. Хоккеист отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу «Айлендерс».
На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.
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