Глава финансовой компании в США напал на пассажира круизного лайнера

Генеральный директор американской финансовой компании First American Financial Кеннета ДеДжорджио обвинили в нападении на пассажира круизного лайнера, сообщает The New York Times со ссылкой на ФБР.

ДеДжорджио путешествовал в Карибском море на борту корабля Resilient Lady компании Virgin Voyages. Во время вечеринки 31 марта глава First American Financial атаковал другого туриста — он схватил его за горло и начал душить, после угрожал мужчине убийством.

Ссора началась после того, как супруга ДеДжорджио сделала замечание пассажиру, танцевавшему босиком рядом с баром. В ответ мужчина обозвал женщину и показал ей средний палец — этот момент попал на камеры видеонаблюдения. После этого ДеДжорджио напал на пассажира.

Капитан судна попросил нападавшего оставаться в каюте до захода в порт Пуэрто-Рико. На следующий день ДеДжорджио дал показания агентам ФБР и потребовал предоставить ему услуги адвоката.

Юрист бизнесмена отметил, что его клиент лишь отреагировал на агрессивные действия пассажира против супруги. Предпринимателю предъявили обвинения в нападении, ему грозит до одного года тюремного заключения.

First American Financial Corporation была основана в 1889 году. Американская компания предоставляет финансовые услуги в сфере страхования, недвижимости и ипотеки.

Выручка First American Financial в 2024 года составила более $6 млрд, в компании работает около 19 тыс. человек, пишет The New York Times.