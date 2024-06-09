Боксера Гарсию арестовали в США за дебош в отеле с ущербом на $15 тыс.
Бывший претендент на чемпионский пояс WBC Райан Гарсия был арестован в субботу за вандализм в отеле в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) и позднее переведен в больницу из-за жалоб на здоровье. Об этом сообщает ESPN.
TMZ пишет, что Гарсия устроил дебош в номере и в холле гостиницы, которая оценила ущерб в $15 тыс.
Адвокат Гарсии Дэрин Чавес сообщил, что боксеру также могут предъявить обвинения в нахождении в общественном месте в нетрезвом виде.
По словам адвоката, Гарсия неоднократно говорил о своих психических проблемах, а теперь переживает трудное время из-за «шокирующих новостей о здоровье матери».
Гарсия в апреле победил чемпиона WBC Девина Хейни, нанеся сопернику первое поражение в карьере. Однако перед боем Гарсия провалил взвешивание, из-за чего поединок был лишен статуса титульного в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). После поединка в пробе Гарсии нашли остарин, из-за чего его могут лишить победы.
Перед боем Гарсии пришлось пройти оценку психического здоровья из-за своего неоднозначного поведения. Он тогда, в частности, обвинял члена семьи в сексуальном насилии, сделал предложение о браке австралийской порноактрисе и заявлял, что убитый в 1996 году рэпер Тупак Шакур жив и здоров.
Всего на счету Гарсии 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге.
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