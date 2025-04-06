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Общество ,  
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Семь человек пострадали при столкновении автобусов на юге Москвы

На юго-западе Москвы столкнулись коммерческий и городской автобусы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по столице и Мосгортранс.

В результате пострадали семь человек.

Авария произошла рядом с домом 1к8 на улице Грина. Городской автобус шел по маршруту 948.

Причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Крыму
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В конце марта на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в Крыму столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь.

В результате столкновения погибли шесть пассажиров, 37 пострадали. Водитель автобуса, который врезался в стоящий на обочине грузовик, сообщил, что его ослепило солнце. Мужчину задержали.

СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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