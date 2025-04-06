Семь человек пострадали при столкновении автобусов на юге Москвы
На юго-западе Москвы столкнулись коммерческий и городской автобусы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по столице и Мосгортранс.
В результате пострадали семь человек.
Авария произошла рядом с домом 1к8 на улице Грина. Городской автобус шел по маршруту 948.
Причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В конце марта на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в Крыму столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь.
В результате столкновения погибли шесть пассажиров, 37 пострадали. Водитель автобуса, который врезался в стоящий на обочине грузовик, сообщил, что его ослепило солнце. Мужчину задержали.
СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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