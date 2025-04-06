«Роскосмос» поделился снимком циклона, принесшего снегопад в Москву

Фото: «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале опубликовала спутниковый снимок циклона «Зион», который 6 апреля принес сильный снегопад и метели в столичный регион.

Ранее Гидрометцентр России отметил, что образованию активного циклона способствовало столкновение контрастных воздушных масс в хоне холодного атмосферного фронта.



По прогнозам синоптиков, Москва и Подмосковье в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, в столичном регионе продолжатся метели.



Ранее в Москве ввели предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в период до 9:00 мск 7 апреля, в Московской области он введен до 23:00 мск того же дня.

В столичном дептрансе из-за непогоды автомобилистам рекомендовали выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт. Водителей также попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.