Китайские сейсмологи предупредили о новых землетрясениях в Азии

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Группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах, пишет South China Morning Post.

Они проанализировали сейсмические данные примерно за 150 лет — с 1879 года по сегодняшний день — и выявили шесть основных периодов, когда в Китае и прилегающих регионах могут произойти землетрясения.

По словам специалистов, каждый из таких периодов коррелирует со сдвигами скорости вращения Земли — измеряемыми через изменения продолжительности суток — и соответствующими перестройками тектонического напряжения.

По их мнению, в настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода.



Результаты исследования, проведенного под руководством старшего инженера Пекинского агентства по землетрясениям Чжу Хунбиня, были опубликованы 20 марта в журнале «Геодезия и геодинамика», академическом издании Китайского сейсмологического управления.

Спустя чуть больше недели в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, вызвавшее повреждения зданий и инфраструктуры по всей стране, а также в столице соседнего Таиланда Бангкоке. Толчки ощущались и в Китае.

По данным на 6 апреля, в результате землетрясения погибли 3564 человека, 5012 получили ранения. Еще 210 числятся пропавшими без вести.