Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,5 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564 человек, сообщило «Синьхуа» со ссылкой на властей.
Еще 5012 получили ранения, еще 210 числятся пропавшими без вести.
Накануне Мьянму посетил заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Он встретился с пострадавшими в городе Мандалай, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, и призвал весь мир «сплотиться вокруг народа Мьянмы».
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура.
Толчки ощущались также в Таиланде и Китае. В таиландской столице Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. По состоянию на 4 апреля в результате разрушения здания погибли 22 человека.
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