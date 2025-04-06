Сийярто назвал главу МИД Эстонии сторонником конфликта на Украине

Петер Сийярто (Фото: Omar Havana / Getty Images )

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна является «одним из самых фанатичных сторонников войны в Европе», который пытается добиться продолжения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Так он прокомментировал призывы Цахкны лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

«Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса. Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе — настаивает на продолжении войны на Украине, одновременно читая лекции другим о рисках эскалации [конфликта]», — написал Сийярто в соцсети X.

Ранее министр иностранных дел Эстонии в интервью газете Rheinische Post заявил, что ЕС должен лишить Венгрию права голоса, чтобы гарантировать сохранение санкций в отношении России. Цахкна выразил опасения, что Будапешт в ближайшем будущем может заблокировать некоторые ключевые решения, связанные с политикой ЕС в отношении России, требующие единогласия всех членов.

Он сослался на 7-ю статью договора о создании сообщества, согласно которой член ЕС может лишиться права голоса, если это представляет угрозу для безопасности Европы.



После начала военной операции на Украине Евросоюз ввел 16 пакетов санкций и заблокировал активы России. Решение о продлении этих мер должно приниматься каждые шесть месяцев единогласно.

Ранее в Еврокомиссии называли среди условий смягчения или отмены санкций «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины. Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писал, что санкции ЕС против России не будут смягчены как минимум до 31 июля.

Москва считает незаконными ограничения западных стран и настаивает на их отмене. Кремль связывал отказ ЕС изменить санкционную политику с нежеланием «идти по пути мира». Россия также предупреждала, что сочтет любые действия с замороженными активами «воровством».