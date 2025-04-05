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Военная операция на Украине ,  
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В Эстонии заявили, что Венгрия «все ближе» к лишению права голоса в ЕС

Глава МИД Эстонии Цахкна предложил лишить Венгрию права голоса в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Страны ЕС должны лишить Венгрию права голоса, чтобы предотвратить раскол и обеспечить безопасность Европы с помощью продления санкций против России, заявил Маргус Цахкна. Москва считает незаконными ограничения Запада
Маргус Цахкна
Маргус Цахкна (Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press)

Венгрию необходимо лишить права голоса в ЕС для предотвращения раскола объединения, такая возможность предусмотрена в ст. 7 Договора о Европейском союзе (Treaty on European Union, TEU), заявил в интервью Rheinische Post министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Давайте будем честны: для раскола нужны две основные партии. Венгрия — очень слабая страна, которая играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей европейской команде, — сказал он. — Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства, если оно ставит под угрозу безопасность Европы и других членов».

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя решения ЕС, ведет к расколу и ставит под угрозу безопасность всего блока. «У нас есть такая возможность [лишить права голоса], и я считаю, что она становится все ближе и ближе», — отметил Цахкна.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел 16 пакетов санкций и заблокировал активы России. Решение о продлении этих мер должно приниматься каждые шесть месяцев единогласно.

«Если они [Венгрия] это заблокируют в июне, то не только санкции истекут, но и придется передать €240 млрд Путину, — сказал министр. — Поэтому нам придется конфисковать эти активы».

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Ранее в Еврокомиссии называли среди условий смягчения или отмены санкций прекращение огня и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины. Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писал, что ограничения не будут отменены как минимум до 31 июля, когда состоится очередное голосование, а усилия блока направят на их продление.

Москва считает незаконными ограничения западных стран и настаивает на их отмене. Кремль связывал отказ ЕС изменить санкционную политику с нежеланием «идти по пути мира». Россия также предупреждала, что сочтет любые действия с замороженными активами «воровством».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Венгрия Украина ЕС Эстония российские активы санкции Военная операция на Украине
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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