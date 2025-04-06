В Ленобласти у дома подозреваемого в убийстве троих нашли еще одно тело

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В деревне Липная Горка Ленинградской области обнаружено тело четвертого погибшего, который был застрелен из охотничьего ружья, предположительно, пьяным пенсионером, сообщило Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, четвертый погибший — мужчина 1964 года рождения. Его тело было обнаружено рядом с домом, где проживал стрелок.

В совершении преступления подозревается 57-летний мужчина. Ранее были обнаружены тела троих человек, которых застрелил подозреваемый.

Как пишет «Фонтанка», один из погибших приходится подозреваемому пасынком. Он получил ранение в живот, предположительно, во время конфликта, когда находился дома вместе с отчимом. Также погибли двое мужчин с соседней улицы: один умер у себя дома, другой — на крыльце, сообщает издание.

Один из выживших, 74-летний мужчина, был ранен в ногу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.



По данным «78.ru», инцидент произошел вечером 5 апреля в доме на Школьной улице. Телеканал утверждает, что одной из жертв мужчины стал сосед. Другой погибший — зять пострадавшего пенсионера.

Мужчина, предположительно, стрелял из охотничьего оружия с нарезным стволом марки «Вепрь». Его задержали сотрудники Росгвардии у него в доме.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство) и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).