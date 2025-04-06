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Общество ,  
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В Ленинградской области трех человек застрелили из охотничьего ружья

Фото: Тихвинская сорока / VK
Фото: Тихвинская сорока / VK

В деревне Липная Горка Ленинградской области из охотничьего ружья застрелили трех человек, подозревается пенсионер, которого обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, сообщают «Фонтанка» и «78.ru».

Предположительно, 57-летний мужчина во время конфликта убил из ружья пасынка и еще двух человек. Еще один мужчина, 74 лет, выжил и был доставлен в реанимацию.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Ленинградской области

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Ленинградская область стрельба убийство
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