В Сочи задержали местного жителя, застрелившего женщину в магазине

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В Сочи полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Инцидент произошел в поселке Дагомыс, входящем в состав Сочи. В витрину одного из местных магазинов въехал автомобиль Land Rover, водитель которого открыл стрельбу по людям. Предположительно, уточнили в МВД, он стрелял из ружья.

В результате управляющая магазином — 43-летняя женщина — скончалась на месте, а 48-летний мужчина получил ранение в плечо. Его доставили в больницу.

Стрелявший с места преступления скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили его машину на обочине дороги в сочинском селе Волковка. Внутри автомобиля никого не было, однако полицейским удалось найти и задержать стрелка на огороженной территории поблизости.

Задержанный — 52-летний житель Сочи. Против него возбудили дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса), эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

В середине марта в Новой Москве мужчина выстрелил из травматического пистолета рядом с детским садом. По данным телеграм-канала «112», он открыл огонь из-за конфликта с бывшей женой. Мужчину отправили под домашний арест.