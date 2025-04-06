Rutube не получал уведомлений о блокировке в Турции

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В адрес Rutube не поступало официальных запросов от Турции, связанных с размещением противоправного контента и рекламой азартных игр, сообщила РБК пресс-служба видеохостинга.

«В адрес Rutube не поступало никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций Турции, тем более связанных с фактами размещения противоправного контента на платформе и рекламы азартных игр», — сообщили в Rutube.

В сервисе добавили, что всегда работают в строгом соответствии с законодательством России. На платформе запрещено размещение рекламы азартных игр, а также всех продуктов и услуг, которые могут быть с ними связаны.

Ранее ТАСС сообщил о блокировке Rutube в Турции по решению Управления информационных технологий и связи. Свое решение власти страны мотивировали тем, что на ресурсе содержится реклама нелегальных азартных игр. Агентство сообщило, что при попытке зайти на ресурс появляется уведомление регулятора: «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением Управления информационных технологий и связи от 25.02.2025 за номером 490.05.01.2025.-125372».



В конце марта «РИА Новости» сообщало, что доступ к Rutube в Турции был заблокирован у разных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. При попытке зайти на сайт появлялось предупреждение о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма». Тогда в Rutube заявили, что блокировка могла быть связана со спецификой работы местных провайдеров.

В марте в Турции также наблюдались трудности с доступом к YouTube, соцсетям X, TikTok и Instagram (последняя принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Это произошло на фоне протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамолу, которого считают главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.