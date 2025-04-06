Дмитриев сообщил о начале уважительного диалога между Россией и США
Россия и США начинают уважительный, хороший диалог, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Теперь в рамках диалога Соединенные Штаты пытаются понять, где точки соприкосновения интересов США с интересами России. И мы видим начало уважительного, хорошего диалога», — рассказал Дмитриев в интервью Первому каналу (цитата по ТАСС).
Дмитриев отметил, что в Вашингтоне его встретили позитивно, и с представителями США состоялся очень откровенный диалог.
Дмитриев отправился в Вашингтон 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина. Там он провел встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Поездка Дмитриева стала первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года.
В рамках визита в США глава РФПИ обсудил укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и возможность прекращения конфликта на Украине.
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