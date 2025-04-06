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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев сообщил о начале уважительного диалога между Россией и США

Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Mehmet Eser / Zuma / ТАСС)

Россия и США начинают уважительный, хороший диалог, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Теперь в рамках диалога Соединенные Штаты пытаются понять, где точки соприкосновения интересов США с интересами России. И мы видим начало уважительного, хорошего диалога», — рассказал Дмитриев в интервью Первому каналу (цитата по ТАСС).

Дмитриев отметил, что в Вашингтоне его встретили позитивно, и с представителями США состоялся очень откровенный диалог. 

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Политика
Кирилл Дмитриев

Дмитриев отправился в Вашингтон 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина. Там он провел встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Поездка Дмитриева стала первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года.

В рамках визита в США глава РФПИ обсудил укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и возможность прекращения конфликта на Украине.

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глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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