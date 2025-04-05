СК завел дело после перестрелки пьяного мужчины с полицией в Москве
В отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по сотрудникам полиции на юге Москвы, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении ведомства.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, 4 апреля 2025 года мужчина в состоянии опьянения находился за рулем автомобиля и отказался выполнить требования сотрудников ДПС. При попытке скрыться он заехал на территорию подземного паркинга. Там подозреваемый открыл огонь в сторону сотрудников полиции. В ответ на его действия полицейский применил табельное оружие.
Подозреваемый находится в одной из московских больниц. Следователи начнут допрос, как только получат разрешение от врачей.
По предварительным данным, 4 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение, что неизвестный мужчина угрожает человеку оружием. Сотрудники ГАИ, которым передали информацию, обнаружили машину с предполагаемым нарушителем и блокировали автомобиль на Кустанайской улице.
Предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета. При задержании сотрудники ГАИ не пострадали.
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