Дмитриев связал протесты в США с цветными революциями
Протесты против действующей политики президента США Дональда Трампа служат попыткой «глубинного государства устроить «цветную революцию». Такое мнение высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.
В США в ряде городов, в том числе в Вашингтоне, второй день проходит акция протеста под названием Hands Off («Руки прочь»). Она направлена против сокращения финансирования социальных программ, массовых увольнений государственных служащих, депортации мигрантов и отказа от программ разнообразия и инклюзивности.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов