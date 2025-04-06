Дмитриев связал протесты в США с цветными революциями

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Протесты против действующей политики президента США Дональда Трампа служат попыткой «глубинного государства устроить «цветную революцию». Такое мнение высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

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В США в ряде городов, в том числе в Вашингтоне, второй день проходит акция протеста под названием Hands Off («Руки прочь»). Она направлена против сокращения финансирования социальных программ, массовых увольнений государственных служащих, депортации мигрантов и отказа от программ разнообразия и инклюзивности.