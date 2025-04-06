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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Dogs against DOGE: массовые протесты против Трампа и Маска. Фоторепортаж

В США прошли массовые демонстрации против политики Дональда Трампа
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Возвращение Трампа в Белый дом
В Штатах прошли массовые демонстрации под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!»). Протестующие выкрикивали лозунги с критикой Трампа, Маска и других чиновников. РБК собрал самые яркие кадры с демонстраций в США и в мире
Dogs against DOGE: массовые протесты против Трампа и Маска. Фоторепортаж

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мультимедиа Дональд Трамп Илон Маск США протесты DOGE
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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Илон Маск
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28 июня 1971 года
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