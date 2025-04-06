Dogs against DOGE: массовые протесты против Трампа и Маска. Фоторепортаж
Как пишет CNN, 5 апреля в столицах штатов, в федеральных зданиях, офисах конгресса, штаб-квартирах социального обеспечения, парках и мэриях по всей стране прошло более 1,4 тыс. акций «Руки прочь!». Это первые масштабные протесты, после того как Дональд Трамп вступил в должность президента.
На фото: акция в Лос-Анджелесе, Калифорния
На собаке табличка: Dogs Against DOGE
Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который курирует Илон Маск, в марте добился сокращения 216,6 тыс. человек, говорится в отчете международной компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas. Больше увольнений, по данным компании, было только в апреле и мае 2020 года, в разгар пандемии COVID-19. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность USAID с целью дальнейшей реорганизации.
Демонстрации, организованные продемократическим движением, призывают положить конец «захвату власти миллиардерами», сокращению федеральной поддержки, массовых увольнений, нападок на мигрантов, запретов абортов, торговых тарифов и др.
На фото: бывшие супруги держат таблички с надписью: «Вы понимаете, что настали плохие времена, когда участвуете в акциях протеста со своим бывшим мужем / бывшей женой»
«Отцы-основатели написали Конституцию, которая начинается со слов «Мы, народ...», а не «Мы, диктаторы...», — заявил один из демонстрантов в Вашингтоне. Его слова приводит CNN
На фото: демонстранты, одетые как служанки из сериала «Рассказа служанки», у монумента Вашингтона, округ Колумбия
На фото: акция в Колумбии, штат Южная Каролина
На фото: протесты в Эшвилле, Северная Каролина
На фото: протестующие на Манхэттене
На фото: массовая акция протеста на Аляске
На фото: протест у здания капитолия в штате Юта
На фото: выступление группы Dropkick Murphys во время акции в Бостоне, штат Массачусетс
На фото: Майами, штат Флорида
На фото: Атланта, штат Джорджия
Акции в поддержку демократии прошли и в других странах. В британской столице сотни человек вышли на Трафальгарскую площадь. Они скандировали: «Руки прочь от Канады!.. Руки прочь от Гренландии!..» Ранее Трамп заявлял о желании сделать эти страны новыми штатами США.
На фото: протестующий в Лондоне держит плакат с переделанным текстом детской песни
На фото: протесты в Лондоне
На фото: протесты в Париже. Как пишет Reuters, на площадь Республики вышли около 200 человек — некоторые выступили с речами, остальные держали плакаты с надписями «Сопротивляйтесь тирану», «Верховенство закона» и «Спасите демократию»
На фото: демонстрация в Лиссабоне
На фото: протесты в Берлине
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