Dogs against DOGE: массовые протесты против Трампа и Маска. Фоторепортаж

Акции в поддержку демократии прошли и в других странах. В британской столице сотни человек вышли на Трафальгарскую площадь. Они скандировали: «Руки прочь от Канады!.. Руки прочь от Гренландии!..» Ранее Трамп заявлял о желании сделать эти страны новыми штатами США.

На фото: протестующий в Лондоне держит плакат с переделанным текстом детской песни