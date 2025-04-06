В Хакасии из-за урагана пострадали 32 человека

В Хакасии в результате ураганапострадали 32 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в телеграм-канале.

«Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — пояснили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, проблем с оказанием помощи в регионе не зафиксировано.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республики из-за сильных ветров пострадали четыре человека. Он добавил, что на территории Хакасии зафиксировано по крайней мере 43 пожара, с огнем борются 249 человек и 78 единиц техники. В ряде населенных пунктов нарушено электроснабжение. Также было ограничено движение автомобилей на 66 км дороги Абакан — Саяногорск, отметил глава региона.