Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана

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Четыре человека пострадали в Абакане из-за сильных порывов ветра, сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

«В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на территории Хакасии зафиксировано по крайней мере 43 пожара, с огнем борются 249 человек и 78 единиц техники. В ряде населенных пунктов нарушено электроснабжение.

Также ограничено движение автомобилей на 66 км дороги Абакан — Саяногорск.



В Новокузнецке в результате сильного ветра пострадал мужчина , сообщил мэр города Денис Ильин. По его словам, на мужчину упало дерево. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Без энергоснабжения в городе остаются 16 многоквартирных домов и 2223 дома в частном секторе.

Мощный ураган обрушился на Сибирь 5 апреля. В нескольких регионах продолжает бушевать ураганный ветер, скорость порывов достигает 30 м/с.

В Красноярске из-за штормового ветра мужчину завалило обломками павильона, он госпитализирован. Всего на территории региона зафиксировано более 20 пожаров. МЧС края находится в повышенной готовности.