Штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в Сибири
Штормовой ветер привел к отключениям электричества в Алтайском крае, республике Хакасии, Туве и Кемеровской области, сообщили в компании «Россети Сибирь».
«Россети Сибирь» ввели особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии в связи с нарушениями, вызванными штормовым ветром. Режим повышенной готовности действовал с 4 апреля — метеослужбы предупредили о порывах ветра до 30 м/с», — говорится в сообщении.
По словам энергетиков, в Алтайском крае шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Последствия аварий устраняют 48 аварийно-восстановительных бригад — 105 человек и 48 единиц техники.
Пострадали линии электропередачи в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах края и в пригороде Барнаула.
В Кемеровской области пострадали электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке.
Сильный ветер вызвал отключение энергии в Хакасии. Филиал «Хакасэнерго» переведён в особый режим работы.
В «Россети Сибирь» добавили, что решим повышенной готовности также продолжает действовать в Красноярском крае и Республике Тыва.
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