 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в Сибири

Штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в Сибири
Video

Штормовой ветер привел к отключениям электричества в Алтайском крае, республике Хакасии, Туве и Кемеровской области, сообщили в компании «Россети Сибирь».

«Россети Сибирь» ввели особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии в связи с нарушениями, вызванными штормовым ветром. Режим повышенной готовности действовал с 4 апреля — метеослужбы предупредили о порывах ветра до 30 м/с», — говорится в сообщении.

По словам энергетиков, в Алтайском крае шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Последствия аварий устраняют 48 аварийно-восстановительных бригад — 105 человек и 48 единиц техники.

Пострадали линии электропередачи в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах края и в пригороде Барнаула.

В Кемеровской области пострадали электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке.

Путин пообещал Гунбе экстренную помощь Абхазии с электричеством
Политика
Владимир Путин и Бадра Гунба

Сильный ветер вызвал отключение энергии в Хакасии. Филиал «Хакасэнерго» переведён в особый режим работы.

В «Россети Сибирь» добавили, что решим повышенной готовности также продолжает действовать в Красноярском крае и Республике Тыва.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сибирь Хакасия Тыва Красноярский край Алтайский край Кемеровская область отключение электричества «Россети» штормовой ветер
Материалы по теме
В «Россетях» объяснили отключение света в Чертаново
Общество
Губернатор опроверг «взрывы» в Кирове и объяснил отключение электричества
Общество
Белгородский губернатор назвал срок решения проблем с отключением света
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Куйвашев ответил на сообщения об уголовном делеПолитика, 10:07
Как Овечкин повторил рекорд Гретцки. ФоторепортажСпорт, 10:03
Что происходит с Cartier и Tiffany в России после закрытия бутиковБизнес, 10:00
Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. ВидеоОбщество, 09:48
Беспилотный Xiaomi SU7 попал в автокатастрофу. Как это изменит индустриюPro, 09:40
В Красноярске мужчину завалило обломками из-за штормового ветраОбщество, 09:35
Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть странуПолитика, 09:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие рекорды побил ОвечкинСпорт, 09:23
Когда и при каких условиях на Украине могут пройти президентские выборыПолитика, 09:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
Штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в СибириОбщество, 09:19
Глава МИД Буркина-Фасо раскрыл задачу российских инструкторов в странеПолитика, 09:07
СК заподозрил украинских военных в насилии над жителем из-за языкаПолитика, 09:00
Бенефициары переговоров Россия — США: 10 лучших акций первого кварталаИнвестиции, 09:00