Штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в Сибири

Video

Штормовой ветер привел к отключениям электричества в Алтайском крае, республике Хакасии, Туве и Кемеровской области, сообщили в компании «Россети Сибирь».

«Россети Сибирь» ввели особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии в связи с нарушениями, вызванными штормовым ветром. Режим повышенной готовности действовал с 4 апреля — метеослужбы предупредили о порывах ветра до 30 м/с», — говорится в сообщении.

По словам энергетиков, в Алтайском крае шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Последствия аварий устраняют 48 аварийно-восстановительных бригад — 105 человек и 48 единиц техники.



Пострадали линии электропередачи в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах края и в пригороде Барнаула.

В Кемеровской области пострадали электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке.



Сильный ветер вызвал отключение энергии в Хакасии. Филиал «Хакасэнерго» переведён в особый режим работы.

В «Россети Сибирь» добавили, что решим повышенной готовности также продолжает действовать в Красноярском крае и Республике Тыва.