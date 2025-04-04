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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве начались переговоры о размещении иностранных войск

«Суспiльне»: в Киеве начались переговоры о размещении иностранных войск
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве проходит встреча с представителями Франции и Британии по поводу размещения европейского военного контингента, пишет «Суспiльне». Главы делегаций — начальники штабов обороны — встретятся с украинскими военными и Зеленским
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

В Киеве началась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника, встреча пройдет на уровне начальников военных штабов: французскую делегацию возглавляет начальник главного военного штаба вооруженных сил генерал Тьерри Буркхардт, британскую — начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин.

По данным издания, в течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными, также запланирована встреча офицеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину
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Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Зеленский анонсировал встречу с представителями стран, готовых разместить военный контингент на Украине, 1 апреля, назвав это первой «глубокой встречей» по этому вопросу. По его словам, речь идет о сухопутной и воздушной частях, а также о присутствии на море.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану, в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине размещается миротворческий контингент.

После этого прошли встречи лидеров и министров обороны так называемой «коалиции желающих». Макрон в конце марта уточнял, что речь идет не о миротворческой миссии, а о силах сдерживания, и они не будут размещаться на линии соприкосновения. Стармер добавил, что они будут опираться на силу украинской армии.

При этом некоторые страны, например, Хорватия и Словакия, исключили возможность отправки своих войск на Украину. По данным Times, Британия и Франция могут направить в страну около 30 тыс. военных.

Москва называла неприемлемым размещение европейских военных контингентов на Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция Великобритания Украина военный контингент Владимир Зеленский
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