В Германии предложили принять Канаду в Евросоюз из-за угроз Трампа

Канаду нужно принять в Европейский союз, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Его слова передает газета Weser-Kurier.

«Я бы предложил канадцам стать членами Европейского Союза. Это, вероятно, имело бы наибольший смысл. Может быть, не полностью, как все остальные, но частично», — заявил он.

Такое решение Габриэль выдвинул в связи с заявлениями американского президента США Дональда Трампа о необходимости сделать Канаду 51-м штатом своей страны. Бывший глава МИД Германии добавил, что Канада даже более европейское государство, чем некоторые из нынешних членов Евросоюза.

Американский лидер не раз предлагал Канаде стать «заветным 51-м штатом». Канадский премьер Марк Карни исключил, что его страна когда-нибудь будет частью США и заявил, что Канада готова стать мировым лидером вместо Соединенных Штатов.

Ранее в марте Трамп заявил, что против ЕС и Канады будут введены еще большие тарифы, если они будут сотрудничать с целью навредить Соединенным Штатам.

В том же месяце Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады, а 2 апреля он ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий, в частности, для Европы размер сборов составил 20%. После этого эпоха прежних канадско-американских отношений закончилась, объявил Карни.