Канада заявила о готовности стать мировым лидером вместо США

Канада готова стать мировым лидером вместо США, если они не хотят выполнять эту роль, заявил Карни, добавив, что хочет собрать коалицию стран в поиске альтернативы. Недовольство Оттавы вызвали пошлины, введенные Дональдом Трампом

Марк Карни (Фото: Patrick Doyle / Reuters)

Канада готова стать мировым лидером вместо США, если Вашингтон больше не хочет выполнять эту роль, заявил премьер-министр Марк Карни, передает The New York Times. Он добавил, что попытается собрать «коалицию стран-единомышленников», которые будут искать альтернативу США.

«80-летний период, когда Соединенные Штаты принимали на себя роль мирового экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность», — сказал он.

Карни сообщил, что Канада вводит ответные 25-процентные пошлины на импорт легковых и грузовых автомобилей, производимых в США. По его словам, от этой меры Оттава получит около $5,7 млрд в дополнение к примерно $42 млрд, которые принесли введенные Канадой 4 марта 25-процентные пошлины на товары из США на сумму $155 млрд.

Карни отметил, что канадские власти принимают эти меры «неохотно», но используют их, чтобы добиться «максимального эффекта» в США и «минимального» — в Канаде. Он подчеркнул, что пошлины не затрагивают импорт автозапчастей. Кроме того, компаниям, которые имеют производство в Канаде, позволят импортировать производимые в США машины без уплаты пошлин, добавил он. Речь идет, в частности, об автопроизводителях Stellantis, Ford и General Motors.

«Мы можем добиться большего, чем Соединенные Штаты. К чему именно это приведет, зависит от того, какой ущерб они нанесут своей экономике», — отметил Карни.

4 марта Трамп ввел пошлины в 25% на весь импорт из Канады стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении за исключением энергии и энергоресурсов — на них тариф составил 10%. Аналогичные меры США ввели в отношении Мексики. Пошлины должны были начать действовать в феврале, однако Оттаве и Мехико удалось договориться о месячной отсрочке.

Канада сначала решила ввести ответные меры, но после угрозы Трампа удвоить пошлины отложила это до 2 апреля. В этот день президент США объявил о вводе «зеркальных» пошлин от 10 до 50% для десятков стран, что было воспринято как начало торговой войны. Также с 3 апреля в США действуют 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая вступит в силу аналогичная мера для автозапчастей.

После введения «зеркальных» пошлин американский фондовой рынок показал сильнейшее падение за пять лет из-за повышения риска рецессии. Также обвалился курс доллара ко всем основным валютам. Цена нефти Brent впервые с декабря 2021 года опустилась ниже $68 за баррель.

Трамп оценил последствия от введенных пошлин для американской экономики словами «пациент выжил и идет на поправку».