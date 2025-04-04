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Новые пошлины США ,  
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Канада заявила о готовности стать мировым лидером вместо США

Премьер Карни: Канада готова стать мировым лидером вместо США
Сюжет
Новые пошлины США
Канада готова стать мировым лидером вместо США, если они не хотят выполнять эту роль, заявил Карни, добавив, что хочет собрать коалицию стран в поиске альтернативы. Недовольство Оттавы вызвали пошлины, введенные Дональдом Трампом
Марк Карни
Марк Карни (Фото: Patrick Doyle / Reuters)

Канада готова стать мировым лидером вместо США, если Вашингтон больше не хочет выполнять эту роль, заявил премьер-министр Марк Карни, передает The New York Times. Он добавил, что попытается собрать «коалицию стран-единомышленников», которые будут искать альтернативу США.

«80-летний период, когда Соединенные Штаты принимали на себя роль мирового экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность», — сказал он.

Карни сообщил, что Канада вводит ответные 25-процентные пошлины на импорт легковых и грузовых автомобилей, производимых в США. По его словам, от этой меры Оттава получит около $5,7 млрд в дополнение к примерно $42 млрд, которые принесли введенные Канадой 4 марта 25-процентные пошлины на товары из США на сумму $155 млрд.

Карни отметил, что канадские власти принимают эти меры «неохотно», но используют их, чтобы добиться «максимального эффекта» в США и «минимального» — в Канаде. Он подчеркнул, что пошлины не затрагивают импорт автозапчастей. Кроме того, компаниям, которые имеют производство в Канаде, позволят импортировать производимые в США машины без уплаты пошлин, добавил он. Речь идет, в частности, об автопроизводителях Stellantis, Ford и General Motors.

«Мы можем добиться большего, чем Соединенные Штаты. К чему именно это приведет, зависит от того, какой ущерб они нанесут своей экономике», — отметил Карни.

Трамп объяснил введение пошлин на продукцию из Канады и Мексики
Политика

4 марта Трамп ввел пошлины в 25% на весь импорт из Канады стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении за исключением энергии и энергоресурсов — на них тариф составил 10%. Аналогичные меры США ввели в отношении Мексики. Пошлины должны были начать действовать в феврале, однако Оттаве и Мехико удалось договориться о месячной отсрочке.

Канада сначала решила ввести ответные меры, но после угрозы Трампа удвоить пошлины отложила это до 2 апреля. В этот день президент США объявил о вводе «зеркальных» пошлин от 10 до 50% для десятков стран, что было воспринято как начало торговой войны. Также с 3 апреля в США действуют 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая вступит в силу аналогичная мера для автозапчастей.

После введения «зеркальных» пошлин американский фондовой рынок показал сильнейшее падение за пять лет из-за повышения риска рецессии. Также обвалился курс доллара ко всем основным валютам. Цена нефти Brent впервые с декабря 2021 года опустилась ниже $68 за баррель.

Трамп оценил последствия от введенных пошлин для американской экономики словами «пациент выжил и идет на поправку».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Канада США Марк Карни пошлины импортные пошлины
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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