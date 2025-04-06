Пьяный дедушка убил внука на северо-западе Москвы

На улице Твардовского на северо-западе Москвы полиция обнаружила тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в апреле 30-летний житель Новосибирской области, пытаясь успокоить свою двухлетнюю дочь, ударил ее рукой по голове. Девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы на месте происшествия. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.