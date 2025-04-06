 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пьяный дедушка убил внука на северо-западе Москвы

На улице Твардовского на северо-западе Москвы полиция обнаружила тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Подмосковье полиция задержала четырех подозреваемых в торговле детьми
Общество

Ранее в апреле 30-летний житель Новосибирской области, пытаясь успокоить свою двухлетнюю дочь, ударил ее рукой по голове. Девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы на месте происшествия. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
убийство убийство детей Москва прокуратура уголовное дело
Материалы по теме
В Новосибирской области отца обвинили в убийстве двухлетней дочери
Общество
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Общество
В Подмосковье полиция задержала четырех подозреваемых в торговле детьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Более 100 тыс. домов обесточили из-за урагана в Иркутской областиОбщество, 01:00
Мужчина забаррикадировался в здании парламента в КанадеПолитика, 00:43
Пьяный дедушка убил внука на северо-западе МосквыОбщество, 00:37
В США прошли акции протеста «Руки прочь!» против Трампа и МаскаПолитика, 00:17
Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с туристами из РоссииОбщество, 05 апр, 23:58
Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»Общество, 05 апр, 23:37
Буданов оценил, нужно ли людям знать всю правду о конфликте на УкраинеПолитика, 05 апр, 23:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Маск призвал прекратить конфликт на УкраинеПолитика, 05 апр, 22:59
«Мисс Европа-Косово» погибла в Турции после падения с эстакады под машинуОбщество, 05 апр, 22:44
Истец по делу «Крокуса» запросил паспорт защищенности концертного залаОбщество, 05 апр, 22:16
Кадыров рассказал, как Даудов помог ему в «кровной мести» за отцаПолитика, 05 апр, 21:57
Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и оторвался от «Зенита»Спорт, 05 апр, 21:37
Премьер немецкой Тюрингии допустил возобновление поставок газа из РоссииПолитика, 05 апр, 21:27
Роспотребнадзор не выявил случаи лихорадки чикунгунья в РоссииОбщество, 05 апр, 20:52