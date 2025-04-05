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Общество ,  
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В Новосибирской области отца обвинили в убийстве двухлетней дочери

Фото: СУ СК России по Новосибирской области
Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, сообщило управление Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным следствия, 2 апреля обвиняемый, пытаясь успокоить свою дочь, ударил ее рукой по голове. Девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

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4 апреля жительница села Тумкино Ульяновской области обнаружила в подвале частного дома тело 14-летней девочки с перерезанным горлом. По информации РЕН ТВ, тело девочки нашла ее мать. В ночь на 4 апреля ребенок находился дома один, утром до нее не смогли дозвониться.

По подозрению в убийстве были задержаны два местных жителя, один из которых — несовершеннолетний.

По факту убийства ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 и подп. «в, з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса— разбой (максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет) и убийство (предусматривает пожизненное лишение свободы).

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Теги
ребенок уголовное дело Новосибирская область убийство
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