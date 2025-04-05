В Новосибирской области отца обвинили в убийстве двухлетней дочери
В Каргатском районе Новосибирской области 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, сообщило управление Следственного комитета по Новосибирской области.
По данным следствия, 2 апреля обвиняемый, пытаясь успокоить свою дочь, ударил ее рукой по голове. Девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы на месте происшествия.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.
4 апреля жительница села Тумкино Ульяновской области обнаружила в подвале частного дома тело 14-летней девочки с перерезанным горлом. По информации РЕН ТВ, тело девочки нашла ее мать. В ночь на 4 апреля ребенок находился дома один, утром до нее не смогли дозвониться.
По подозрению в убийстве были задержаны два местных жителя, один из которых — несовершеннолетний.
По факту убийства ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 и подп. «в, з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса— разбой (максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет) и убийство (предусматривает пожизненное лишение свободы).
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов