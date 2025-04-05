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Роспотребнадзор не выявил случаи лихорадки чикунгунья в России

Фото: Cadu Rolim / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Cadu Rolim / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На территории России не было случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так в ведомстве прокомментировали информацию о введении чрезвычайного плана, связанного с ростом заболеваемости лихорадкой чикунгунья на французском острове Реюньон в Индийском океане.

«На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами комаров видов Aedes. Также эти кровососущие насекомые способны передавать другие вирусы, включая лихорадку денге.

Вирус вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные, мышечные и суставные боли. Чаще всего болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, но представляет собой угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

Районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, а также Мексика и Гватемала.

По данным Роспотребнадзора, с начала текущего 2025 года в мире было зарегистрировано свыше 98 тыс. случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья внутри страны. В Тайване, Австралии, Чили и Германии было зарегистрировано 19 завозных случаев.

Как отметили в ведомстве, в России есть отечественные тесты, которые позволяют оперативно диагностировать лихорадку чикунгунья, а контроль эпидемических рисков и мониторинг эпидемиологической ситуации за рубежом проводятся на постоянной основе.

«В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков», — подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.

Туристам, посещающим страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, они порекомендовали соблюдать меры предосторожности — использовать спреи от комаров, закрывать руки и ноги длинными рукавами и брюками, а также использовать в помещениях оконные сетки для предотвращения проникновения комаров.

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5 апреля в университетской больнице на французском острове Реюньон в связи со вспышкой эпидемии чикунгуньи был введен «Белый план». Этот план применяется во время кризисных ситуаций, позволяет отзывать сотрудников медицинских учреждений из отпуска и создавать аварийную логистику.

По данным местной радиостанции Réunion la 1ère, за неделю с 17 по 23 марта на острове было зарегистрировано около 6 тыс. случаев заболеваний лихорадкой.

Как сообщает радиостанция Franceblu, пик эпидемии ожидается к середине апреля.

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Роспотребнадзор вирус лихорадка Чикунгунья
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