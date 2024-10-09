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Общество ,  
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Инфекционист рассказал, как можно заразиться лихорадкой Марбург

Врач Вознесенский: заразиться вирусом Марбург можно через фрукты
Медицинские работники несут ангольца, страдающего&nbsp;марбургской&nbsp;лихорадкой, в Уйге, на севере Анголы, 2005 год
Медицинские работники несут ангольца, страдающего марбургской лихорадкой, в Уйге, на севере Анголы, 2005 год (Фото: Reuters)

Заразиться лихорадкой Марбург можно несколькими способами, в том числе контактируя с инфицированным или животным — переносчиком вируса, рассказал «Вечерней Москве» врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

«Как и многие геморрагические лихорадки, вирус Марбург имеет несколько путей передачи, среди которых близкий контакт с зараженным или с инфицированным животным, считающимся переносчиком инфекции», — сказал он.

Еще одним возможным путем заражения Вознесенский назвал бананы или любые другие фрукты. Врач подчеркнул, что продукты перед продажей проходят тщательный санитарный контроль, однако их все же нужно вымыть с водой и мылом, чтобы минимизировать вероятность заражения.

Роспотребнадзор отверг возможность вспышки лихорадки Марбург в России
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В Роспотребнадзоре в то же время заявили, что Марбург не передается через фрукты. «Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — подчеркнул старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов, передало «РИА Новости».

Первую вспышку лихорадки Марбург зафиксировали в Руанде. По данным на 30 сентября, в стране зарегистрировали 26 случаев заболевания, погибли восемь человек, около 300 остаются под наблюдением. Вирус вызывает лихорадку, летальность которой, по данным ВОЗ, может достигать 88%.Вакцины от вируса пока нет, но российская готовится к клиничским испытаниям.

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