Во Франции ввели чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгуньи

План ввели во французском заморском Реюньоне. За неделю, с 17 по 23 марта, было зарегистрировано около 6000 случаев заражения. По данным на 2 апреля, с августа 2024 года было выявлено более 20 тыс. случаев

Во французском Реюньоне ввели чрезвычайный «Белый план» из-за вспышки эпидемии чикунгуньи, эта мера позволяет, в том числе, отзывать медицинский персонал из отпуска. Об этом сообщил Réunion la 1ère.

План ввели в университетской больнице, расположенной в заморском французском регионе в Индийском океане.

«Белый план» применяется во время кризисных ситуаций. Система позволяет медучреждениям мобилизовать все необходимые человеческие и материальные ресурсы, создать аварийную логистику. Последний раз план был принят на острове Реюньон в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.

В пресс-релизе больницы говорится, что сейчас мера введена из-за «очень значительного увеличения активности служб экстренного приема в течение нескольких дней» на двух объектах — в Сен-Дени (север) и Сен-Пьер (юг). Решение было принято по согласованию с Региональным агентством здравоохранения.

Телеканал также уточнил, что в больницах региона действует кризисное управление. Приток пациентов с чикунгуньей растет, при этом разместить необходимо всех больных.

Чикунгунья — вирусное заболевание. Оно передается через укусы комаров из рода аэдесы. Инфекция вызывает внезапную лихорадку, которой сопутствуют сильные боли в мышцах и суставах. Также могут возникнуть осложнения (неврологические, мышечные, сердечно-сосудистые) и даже смерть, а симптомы могут сохраняться более трех месяцев.

Эпидемия прогрессирует на острове: за неделю, с 17 по 23 марта, было зарегистрировано около 6000 случаев заражения, уточнил телеканал. При этом случаев может быть в три-четыре раза больше, учитывая, что не все пациенты выявляются.

По данным на 2 апреля, с августа 2024 года было выявлено более 20 000 случаев заболевания. По официальной информации, от вируса скончались два человека в возрасте 86 и 96 лет. При этом пик эпидемии еще не достигнут. Его ожидают к середине апреля, отметила радиостанция Francebleu.

В июне разрешение на продажу в Европе получила первая вакцина от чикунгуньи для взрослых. В понедельник, 7 апреля, с приездом министра иностранных дел Мануэля Вальса в Сен-Дени начнется кампанию вакцинации с использованием 40 000 доз вакцин, отметила Francebleu.