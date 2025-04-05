 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россиянина выдворили из Эстонии за флаг «Спартака» с гербом России

Константин&nbsp;Горлов
Константин Горлов (Фото: Константин Олегович / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянина, имеющего вид на жительство в Эстонии, выдворили из страны за демонстрацию в эфире социальной сети TikTok флага футбольного клуба «Спартак» с российским гербом. Об этом сообщает ERR.

По данным эстонской телерадиокомпании, речь идет о Константине Горлове. Как передает ERR, ему аннулировали долгосрочный вид на жительство, а также запретили въезд в Эстонию в связи с тем, что он «представлял угрозу безопасности и общественному порядку эстонского государства».

Согласно обвинительному заключению Харьюского уездного суда, на которое ссылается ERR, 18 августа 2024 года во время публичной трансляции в TikTok Горлов рассуждал о присоединении Россией новых территорий. На фоне был виден флаг московского футбольного клуба «Спартак», на котором выделялся двуглавый золотой орел герба России. В суде отметили, что двуглавый орел был отчетливо виден и узнаваем.

10 марта 2025 года суд признал Горлова виновным «в оправдании международного преступления» в социальной сети TikТok и наложил на него штраф в размере €800.

Эстонского дипломата вызвали в МИД России из-за осквернения могил
Политика
Яна Ванамёльдер

В 2024 году полиция Эстонии в преддверии празднования Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания и демонстрацию символики России.

«Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии», — говорится в заявлении руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

В 2022 году власти Эстонии также запретили собрания с флагами России и георгиевскими лентами в честь празднования Дня Победы. Правоохранительные органы страны заявили, что проводить мероприятия разрешается, но «во избежание провокаций» чтить память погибших будет необходимо без использования военной символики.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Эстония флаг России TikTok высылка ФК Спартак Москва
Материалы по теме
В Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова во время гонки
Спорт
В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на памятник Екатерине II
Политика
В Кремле назвали смелым поступок женщины, повесившей флаг России в Одессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Роспотребнадзор не выявил случаи лихорадки чикунгунья в РоссииОбщество, 20:52
Маск предупредил Европу об угрозе терактов из-за миграцииПолитика, 20:49
«Реал» с 19-летним дебютантом в воротах проиграл «Валенсии»Спорт, 20:06
Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с СШАПолитика, 20:04
В Москве локализовали возгорание на крыше «Ленинки»Общество, 19:54
Вратарь сборной России Сафонов выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖСпорт, 19:51
Россиянина выдворили из Эстонии за флаг «Спартака» с гербом РоссииПолитика, 19:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Jaguar Land Rover приостановил поставки в СШАБизнес, 19:34
ЦСКА второй сезон подряд вылетел в первом раунде плей-офф КХЛСпорт, 19:32
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом»Спорт, 19:29
В серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» будет седьмой матчСпорт, 19:19
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛАПолитика, 19:04
В красноярском селе из-за сильного ветра обрушилась 35-метровая трубаОбщество, 18:45