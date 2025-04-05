Россиянина выдворили из Эстонии за флаг «Спартака» с гербом России

Константин Горлов (Фото: Константин Олегович / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянина, имеющего вид на жительство в Эстонии, выдворили из страны за демонстрацию в эфире социальной сети TikTok флага футбольного клуба «Спартак» с российским гербом. Об этом сообщает ERR.

По данным эстонской телерадиокомпании, речь идет о Константине Горлове. Как передает ERR, ему аннулировали долгосрочный вид на жительство, а также запретили въезд в Эстонию в связи с тем, что он «представлял угрозу безопасности и общественному порядку эстонского государства».

Согласно обвинительному заключению Харьюского уездного суда, на которое ссылается ERR, 18 августа 2024 года во время публичной трансляции в TikTok Горлов рассуждал о присоединении Россией новых территорий. На фоне был виден флаг московского футбольного клуба «Спартак», на котором выделялся двуглавый золотой орел герба России. В суде отметили, что двуглавый орел был отчетливо виден и узнаваем.

10 марта 2025 года суд признал Горлова виновным «в оправдании международного преступления» в социальной сети TikТok и наложил на него штраф в размере €800.

В 2024 году полиция Эстонии в преддверии празднования Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания и демонстрацию символики России.

«Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии», — говорится в заявлении руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

В 2022 году власти Эстонии также запретили собрания с флагами России и георгиевскими лентами в честь празднования Дня Победы. Правоохранительные органы страны заявили, что проводить мероприятия разрешается, но «во избежание провокаций» чтить память погибших будет необходимо без использования военной символики.