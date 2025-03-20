Эстонского дипломата вызвали в МИД России из-за осквернения могил

Захарова выразила «самое жесткое осуждение» фактов надругательства над могилами советских воинов, в том числе моряков, которые после войны занимались разминированием

Яна Ванамёльдер (Фото: Estonian Foreign Ministry / Flickr)

МИД вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер в связи со случаями осквернения 40 могильных плит советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

«Заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны. И конечно, особенно цинично и жутко видеть и эти варварские нападения, и бездействие властей накануне 80-летия Великой Победы», — сказала Захарова.

Представитель МИДа уточнила, что нападениям подверглись в том числе могилы моряков, погибших после окончания войны. Они занимались разминированием в советских и международных водах.

Военное кладбище в Таллине охраняется государством как памятник культуры, оно служило местом захоронения советских солдат с 1944 по 1992 год, там похоронены 1,2 тыс. советских военнослужащих и членов их семей, а также установлены около 1,2 тыс. мемориальных досок советским воинам, похороненным в других местах.