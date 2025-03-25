В Пермском крае пьяная женщина протащила полицейского машиной на 200 м

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Пьяная женщина за рулем попыталась скрыться от полиции и протащила за машиной инспектора ДПС, который пытался ее остановить. Об этом сообщило главное управление МВД России по Пермскому краю.

Полицейские преследовали автомобиль, водитель которого отказался остановиться по требованию сотрудника ДПС.

Возле одного из домов по улице Дзержинского инспектор ДПС потребовал остановиться водителя «Форд Фокуса». Машина затормозила. Когда полицейский подошел и открыл дверь, автомобиль сорвался с места.

Женщина попыталась скрыться. При этом машина протащила инспектора за собой примерно 200 м. Чтобы задержать водителя, полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля. Машина продолжила езду и в итоге врезалась в столб.

Сотрудник полиции получил травмы конечностей. Следователи Гайнского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю возбудили в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.