 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Пермском крае пьяная женщина протащила полицейского машиной на 200 м

В Пермском крае пьяная женщина протащила полицейского машиной на 200 м
Video

Пьяная женщина за рулем попыталась скрыться от полиции и протащила за машиной инспектора ДПС, который пытался ее остановить. Об этом сообщило главное управление МВД России по Пермскому краю.

Полицейские преследовали автомобиль, водитель которого отказался остановиться по требованию сотрудника ДПС.

Возле одного из домов по улице Дзержинского инспектор ДПС потребовал остановиться водителя «Форд Фокуса». Машина затормозила. Когда полицейский подошел и открыл дверь, автомобиль сорвался с места.

Женщина попыталась скрыться. При этом машина протащила инспектора за собой примерно 200 м. Чтобы задержать водителя, полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля. Машина продолжила езду и в итоге врезалась в столб.

Новый порядок проверки водителей на опьянение вынесли на обсуждение
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Сотрудник полиции получил травмы конечностей. Следователи Гайнского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю возбудили в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Читайте РБК в Telegram.

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
происшествия полиция Пермский край ДТП
Материалы по теме
В Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника метро
Общество
В Венгрии пьяный мэр города насмерть сбил велосипедиста
Общество
В Крыму задержали водителя автобуса, который врезался в грузовик
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Лавров назвал «мечтателями» желающих отправить на Украину миротворцевПолитика, 16:31
Премьер Чехии обвинил лидера оппозиции в помощи ПутинуПолитика, 16:26
El Mundo узнала, что в Испании манипулировали оценками арен для ЧМ-2030Спорт, 16:23
Свердловская полиция за год задержала 367 участников ОПГОбщество, 16:21
ВЦИОМ рассказал об отношении зумеров к перестройкеОбщество, 16:18
Москвич забыл о покупке 100 лотерейных билетов и выиграл почти ₽12 млнОбщество, 16:06
«Претендент на дивидендную доходность № 1». Что будет с акциями ЛУКОЙЛаPro, 16:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россияне дали больше согласий на выезд детей за границу и открытие ими ИПОбщество, 16:02
Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. ИнструкцияНедвижимость, 16:01
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенниковТехнологии и медиа, 15:59
РФС решил, что судья правильно засчитал победный гол «Спартака» «Зениту»Спорт, 15:54
Минута молчания в память о Мартемьянове пройдет перед играми КХЛ 26 мартаСпорт, 15:53
В Standard Chartered предложили заменить акции Tesla на биткоин. ПочемуКрипто, 15:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37