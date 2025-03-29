В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в деревне Рязаново в Тверской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
21 марта после исчезновения ребенка управление СК по региону завело дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
29 марта тело школьницы обнаружили в лесу в районе СНТ «Ручеек»
Позднее в СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 34-летнего жителя Твери. По информации местной прокуратуры, мужчина проживает в Фировском районе Тверской области и был судим.
Ранее в Москве полиция начала поиски пропавшей 15-летней девочки. По словам ее матери, 24 марта дочь оставила свой мобильный телефон, забрала из квартиры драгоценности и ушла в неизвестном направлении. По информации СК, пропажа девочки могла быть связана с деятельностью телефонных мошенников.
Полиция возбудила дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетнего. Позднее школьницу нашли квартире одного из домов на Профсоюзной улице в Москве.
Подросток рассказала правоохранителям, что накануне созвонилась с «девочкой Настей», которая привезла ее в квартиру и заперла. Школьница также отдала похитителям ювелирные украшения «под предлогом декларации».
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