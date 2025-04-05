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Общество ,  
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Полиция задержала подозреваемых в убийстве 14-летней девочки

Фото: Сергей Ивлев / РИА Новости
Фото: Сергей Ивлев / РИА Новости

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области задержали подозреваемых в деле о смерти 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции «Сенгилеевский», чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что ими оказались двое местных жителей.

В дежурную часть полиции 4 апреля поступило сообщение от жительницы села Тумкино, которая обнаружила в подвале частного дома тело 14-летней родственницы со следами насильственной смерти.

По данным РЕН ТВ, тело девочки нашла ее мать. В ночь на 4 апреля девочка осталась дома одна, а утром перестала отвечать на звонки. Позднее она была обнаружена с перерезанным горлом.

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Фото:Никита Попов / РБК

СК по Ульяновской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 162 и подп. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК — разбой (максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет) и убийство (предусматривает пожизненное лишение свободы).

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Ульяновская область уголовное дело МВД
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