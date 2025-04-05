В убийстве девочки в Ульяновской области заподозрили несовершеннолетнего

Фото: СУ СКР по Ульяновской области

Один из задержанных по подозрению в убийстве 14-летней девочки, тело которой обнаружили в подвале частного дома в Ульяновской области, является несовершеннолетним, сообщили в управлении Следственного комитета по Ульяновской области.

«Задержаны два местных жителя, в том числе несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Сообщение об убийстве поступило в дежурную часть полиции 4 апреля от жительницы села Тумкино. Она обнаружила в подвале частного дома тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.



По данным РЕН ТВ, тело девочки нашла ее мать . В ночь на 4 апреля девочка осталась дома одна, а утром перестала отвечать на звонки. Позднее она была обнаружена с перерезанным горлом.

СК по Ульяновской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 162 и подп. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК — разбой (максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет) и убийство (предусматривает пожизненное лишение свободы).