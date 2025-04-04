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Общество ,  
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В Тюмени по неизвестной причине умерла несовершеннолетняя девочка

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Тюмени 13 марта по неизвестной причине умерла девочка, сообщили «РБК Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Она с родителями обратилась к врачам, сдавали анализы, проходили лечение. Ждали еще обследований, но в марте ей неожиданно стало плохо», — сообщил порталу источник.

Девочка дома потеряла сознание. Родители ребенка вызвали скорую помощь. Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти ее не удалось.

Причина смерти ребенка неизвестна.


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Фото:Sean Gallup / Getty Images

После смерти девочки началась проверка.

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смерть Тюмень Тюменская область девочка ребенок
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