В Тюмени по неизвестной причине умерла несовершеннолетняя девочка

Фото: Никита Попов / РБК

В Тюмени 13 марта по неизвестной причине умерла девочка, сообщили «РБК Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Она с родителями обратилась к врачам, сдавали анализы, проходили лечение. Ждали еще обследований, но в марте ей неожиданно стало плохо», — сообщил порталу источник.

Девочка дома потеряла сознание. Родители ребенка вызвали скорую помощь. Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти ее не удалось.

Причина смерти ребенка неизвестна.





После смерти девочки началась проверка.