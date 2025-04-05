Один человек погиб в результате перестрелки в паркинге ТЦ в Махачкале
В результате перестрелки в паркинге торгового центра в Махачкале погиб один человек, двое ранены, сообщило управление СК по Дагестану.
По данным следствия, вечером 4 апреля на подземной парковке торгового центра «Ардар» между владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт с последующей перестрелкой.
В результате один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
По факту перестрелки СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 22 УК (покушение на убийство двух или более лиц, убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия).
В СК сообщили, что владелец торгового центра скрылся с места преступления, позднее позже сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в больницу. После лечения с ним проведут допрос.
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