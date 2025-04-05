В Красноярске мужчину завалило обломками из-за штормового ветра

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В Красноярске из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, под обломками которого оказался мужчина, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел на улице Северо-Енисейская. Пострадавший доставлен в больницу.

Накануне МВД сообщило, что все оперативные службы в Красноярске и районах края переведены в усиленный режим из-за штормового ветра. Его порывы достигают 30 м/с.



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