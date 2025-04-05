Две женщины пострадали в результате обстрелов Горловки в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате обстрелов ВСУ в Горловке пострадали две женщины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что женщины были ранены в жилом массиве «Комсомолец» и в центре Горловки.

Всего за последние сутки зафиксировано 57 обстрелов города, в том числе одна атака на многоквартирный дом и одна — на автомобиль. В результате обстрелов один человек погиб.



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