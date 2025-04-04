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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР

Минобороны: российские войска заняли Розовку и Успеновку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись в районе Новгородского и Покровска
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что под контроль российской армии перешли Розовка и Успеновка.

Розовка находится к юго-западу от Новгородского (он же поселок Нью-Йорк в ДНР). Село несколько лет назад было переименовано в Александрополь, поскольку украинские власти заявили, что оно носило название в честь Розы Люксембург. ДНР это переименование не признала.

Успеновка расположена к юго-западу от Покровска (Красноармейска).

За минувшую неделю российские войска заняли несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области:

  • подразделения группировки «Юг» заняли Пантелеймоновку — небольшое село, расположенное к северу от Розовки;
  • подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Запорожье, расположенное к югу от Покровска;
  • подразделения группировки «Восток» заняли населенные пункты Разлив и Веселое — они находятся к югу от автотрассы, связывающей Курахово с Днепропетровской областью;
  • подразделения группировки «Днепр» заняли Лобковое (примерно в 40 км к югу от Запорожья) и Щербаки (к юго-западу от Орехова).

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Артем Филипенок Артем Филипенок
ДНР Минобороны
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Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов
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