Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР
Минобороны сообщило, что под контроль российской армии перешли Розовка и Успеновка.
Розовка находится к юго-западу от Новгородского (он же поселок Нью-Йорк в ДНР). Село несколько лет назад было переименовано в Александрополь, поскольку украинские власти заявили, что оно носило название в честь Розы Люксембург. ДНР это переименование не признала.
Успеновка расположена к юго-западу от Покровска (Красноармейска).
За минувшую неделю российские войска заняли несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области:
- подразделения группировки «Юг» заняли Пантелеймоновку — небольшое село, расположенное к северу от Розовки;
- подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Запорожье, расположенное к югу от Покровска;
- подразделения группировки «Восток» заняли населенные пункты Разлив и Веселое — они находятся к югу от автотрассы, связывающей Курахово с Днепропетровской областью;
- подразделения группировки «Днепр» заняли Лобковое (примерно в 40 км к югу от Запорожья) и Щербаки (к юго-западу от Орехова).
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