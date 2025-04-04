Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР

Российские войска продвинулись в районе Новгородского и Покровска

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Минобороны сообщило, что под контроль российской армии перешли Розовка и Успеновка.

Розовка находится к юго-западу от Новгородского (он же поселок Нью-Йорк в ДНР). Село несколько лет назад было переименовано в Александрополь, поскольку украинские власти заявили, что оно носило название в честь Розы Люксембург. ДНР это переименование не признала.

Успеновка расположена к юго-западу от Покровска (Красноармейска).

За минувшую неделю российские войска заняли несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области: