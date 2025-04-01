СК возбудил уголовное дело из-за атаки дрона на автобус в Горловке

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СК возбудил уголовное дело из-за атаки дрона на автобус в Горловке. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

По данным СК, ВСУ «нанесли удар по городскому автобусу, находившемуся вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы в Горловке ДНР. Находившиеся в автобусе мирные жители получили ранения, повреждено транспортное средство и близлежащее административное здание.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества).

В Горловке 15 человек пострадали в результате удара украинского беспилотника по автобусу. Об этом сообщал мэр города Иван Приходько. Как уточнил ранее мэр, атака дрона произошла рано утром 1 апреля на площади Победы в центре Горловки. Беспилотник попал в автобус.

Автобус загорелся, его потушили.