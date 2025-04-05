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Общество ,  
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В Белоруссии при взрыве боеприпаса погиб ребенок

Фото: Следственный комитет Беларуси / Telegram
Фото: Следственный комитет Беларуси / Telegram

В Брестском районе Белоруссии при взрыве боеприпаса погиб ребенок, сообщил Следственный комитет республики.

«Вчера вечером в агрогородке Страдечь на дворовой территории произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет). От полученных травм один из подростков скончался», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что пенсионеру и второму ребенку оказывается медицинская помощь.

Следователи обнаружили корпус боеприпаса во дворе дома в груде металлолома.

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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Белоруссии — незаконные действия в отношении взрывчатых веществ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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