В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

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МВД Казахстана обнаружило более 30 схронов оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Операция длилась три дня. За это время сотрудники полиции изъяли из схронов и тайников 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов. «В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», — уточнил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов.

Правоохранители выявили свыше 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия в ходе операции «Қару», к административной ответственности привлекли 200 человек.

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