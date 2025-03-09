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В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

МВД Казахстана обнаружило более 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов
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МВД Казахстана обнаружило более 30 схронов оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Операция длилась три дня. За это время сотрудники полиции изъяли из схронов и тайников 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов. «В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», — уточнил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов.

Правоохранители выявили свыше 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия в ходе операции «Қару», к административной ответственности привлекли 200 человек.

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В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, известные как «Қаңтар» (в переводе — «январь»). Они начались с митингов в городе Жанаозен против резкого повышения цен на сжиженный газ, позднее распространились по всей стране, включили в себя экономические и политические требования и сопровождались столкновениями с силовиками. В результате подавления протестов погибли свыше 200 человек, некоторые задержанные сообщали о пытках избиениях со стороны правоохранителей. Фигурантами дел о протестах стали более 40 человек. Им вменяли организацию беспорядков, хищение и незаконное хранение оружия.

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Теги
Казахстан МВД оружие боеприпасы схрон
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