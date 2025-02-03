В Белоруссии при взрыве баллона в доме погибли три члена одной семьи

В Белоруссии в частном доме произошел взрыв, предположительно, кислородного баллона, сообщил Следственный комитет страны.

В результате происшествия погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей (1 и 3 года). Его супруга и шестилетний сын в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По данным СК, взрыв произошел вечером 2 февраля в деревне Луговая Вирня Жлобинского района.

Всего в семье воспитывались четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва отсутствовал дома, он находился в городе Жлобине.

В конце января в многоквартирном доме в Балашихе взорвался баллон с газом. Дом поврежден не был, пожар также не произошел. В региональном минздраве РБК тогда сообщили, что пострадали два человека.