Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домов
Самолет-ракетоносец Ту-22М3 при падении задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области вечером 2 апреля. Кобзев сообщил, что самолет упал у села Буреть Боханского района, в 80 км от Иркутска по прямой.
Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле нет.
В Минобороны назвали предварительной причиной крушения самолета техническую неисправность.
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