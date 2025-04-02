Кобзев: упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домов

Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домов

Самолет Ту-22М3 (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Самолет-ракетоносец Ту-22М3 при падении задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

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Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области вечером 2 апреля. Кобзев сообщил, что самолет упал у села Буреть Боханского района, в 80 км от Иркутска по прямой.

Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле нет.

В Минобороны назвали предварительной причиной крушения самолета техническую неисправность.