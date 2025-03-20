Часть города на Алтае осталась без света из-за поджога подстанции

Неизвестный устроил поджог на подстанции в Горно-Алтайске, пожар потушили, но часть города осталась без света, сообщил Турчак. Злоумышленника ищут. МЧС уточняет, что полностью электроснабжение планируют восстановить к 23:00 мск

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Поздним вечером 20 марта из-за пожара на территории подстанции № 19 «Горно-Алтайская» часть города Горно-Алтайска осталась без электроэнергии, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в телеграм-канале.

«Необходимые действия по восстановлению электроснабжения предпринимаются аварийными службами. Центр города уже подключен. Социальные объекты запитаны по резервной схеме. Прошу сохранять спокойствие, аварийные работы будут завершены в течение 4–6 часов», — написал он.

По словам Турчака, пожар на подстанции устроил злоумышленник, который слил масло из двух трансформаторов и устроил поджог. Работники дежурной смены оперативно потушили возгорание, им удалось не допустить «тяжелых последствий», отметил глава региона.

Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщает региональное управление МЧС, в 18:27 мск поступило сообщение о поджоге релейного шкафа на территории подстанции. В результате без света остались 56 многоквартирных домов и 1,7 тыс. частных жилых домов, в которых проживают 18 550 человек, 4630 из которых — дети.

Также электроснабжения лишились 29 котельных и пять социально значимых объектов, среди которых — республиканская больница, дом-интернат «Алтай», школа им. Г.К. Жукова и школа-интернат для детей с нарушением слуха.

К 21:40 мск электроподача восстановлена для большей части города, на социально значимых объектах «проблемных вопросов нет», там есть резервные источники питания, уточнили в МЧС. В рабочее состояние вернулись 25 котельных, еще четыре — на стадии запуска. Ориентировочно, полностью подачу электроэнергии восстановят к 23:00 мск.