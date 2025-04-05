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Военная операция на Украине ,  
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Бессент напомнил об актерском прошлом Зеленского

Глава Минфина США Бессент напомнил об актерском прошлом Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент напомнил об актерском прошлом президента Украины Владимира Зеленского в интервью Такеру Карлсону. Видео опубликовано на канале журналиста в YouTube.

У Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась встреча 28 февраля, во время которой между сторонами возникла перепалка.

Карлсон спросил у Бессента, считает ли тот, что Зеленский во время встречи с Трампом вел себя высокомерно, если учесть, что он находится «в крайне шатком положении».

«Смотрите, пара вещей, — ответил собеседник. — Он [Зеленский] был артистом, своего рода водевилем, и он был обычным человеком, попавшим в трудное время, оказался на высоте, проявил героизм», — сказал Бессент.

По словам министра, украинский президент «застрял» и получает не самые лучшие советы от своих приближенных.

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Во время встречи с Зеленским Трамп попытался пристыдить его за то, что тот, по словам американского лидера, ненавидит российского президента Владимира Путина. Трамп обвинил Зеленского в отсутствии стремления к миру.

Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что Трамп развивает взаимовыгодную дипломатию. Зеленский напомнил Вэнсу, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России и начался конфликт в Донбассе, у власти в Вашингтоне был не Байден, а сначала Барак Обама и Трамп. «Но с 2014 по 2022 год ситуация была такой же: люди погибали на линии соприкосновения, и никто его [не остановил]».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц присутствовал в Овальном кабинете во время спора Зеленского с Трампом. Он сравнил украинского президента с «бывшей девушкой, которая спорит обо всем, что вы говорили девять лет назад». По его мнению, украинский лидер слишком сосредоточен на «проверке фактов».

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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