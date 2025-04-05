Бессент напомнил об актерском прошлом Зеленского

Министр финансов США Скотт Бессент напомнил об актерском прошлом президента Украины Владимира Зеленского в интервью Такеру Карлсону. Видео опубликовано на канале журналиста в YouTube.

У Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась встреча 28 февраля, во время которой между сторонами возникла перепалка.

Карлсон спросил у Бессента, считает ли тот, что Зеленский во время встречи с Трампом вел себя высокомерно, если учесть, что он находится «в крайне шатком положении».

«Смотрите, пара вещей, — ответил собеседник. — Он [Зеленский] был артистом, своего рода водевилем, и он был обычным человеком, попавшим в трудное время, оказался на высоте, проявил героизм», — сказал Бессент.

По словам министра, украинский президент «застрял» и получает не самые лучшие советы от своих приближенных.

Во время встречи с Зеленским Трамп попытался пристыдить его за то, что тот, по словам американского лидера, ненавидит российского президента Владимира Путина. Трамп обвинил Зеленского в отсутствии стремления к миру.

Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что Трамп развивает взаимовыгодную дипломатию. Зеленский напомнил Вэнсу, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России и начался конфликт в Донбассе, у власти в Вашингтоне был не Байден, а сначала Барак Обама и Трамп. «Но с 2014 по 2022 год ситуация была такой же: люди погибали на линии соприкосновения, и никто его [не остановил]».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц присутствовал в Овальном кабинете во время спора Зеленского с Трампом. Он сравнил украинского президента с «бывшей девушкой, которая спорит обо всем, что вы говорили девять лет назад». По его мнению, украинский лидер слишком сосредоточен на «проверке фактов».