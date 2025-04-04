Зеленский сообщил, кто представит Киев в США на переговорах по ресурсам

На следующей неделе президент утвердит поправки к соглашению, после чего в США отправится техническая команда. Сам Зеленский в Вашингтон не поедет

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Украину на переговорах с США по поводу соглашения о полезных ископаемых будет представлять юридическая компания, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Страна.ua».

По словам украинского лидера, на следующей неделе он утвердит поправки к соглашению, после чего в США отправится техническая команда для «диалога с американским партнерами». Сам он в Вашингтон не поедет, уточнил Зеленский.

В феврале в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая сорвала предыдущее соглашение с Украиной о редкоземельных металлах и других ресурсах.

На этой неделе украинский президент сообщил, что украинская и американская команды юристов сейчас работают над соглашением об украинских ресурсах. «Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было», — отметил он (цитата по «Интерфакс-Украина»). Трамп обвинил украинского коллегу в попытке отказаться от сделки по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами». «Он хочет быть членом НАТО. Ну он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы», — сказал Трамп. Зеленский в ответ заявил, что «членство в НАТО не является частью этой сделки и никогда не было».

2 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television, что группа экспертов из Украины приедет в США в конце этой или в начале следующей недели, чтобы обсудить соглашение об экономическом сотрудничестве. По его словам, украинская сторона наняла юристов. «Мы считаем, что эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса», — отметил Бессент, уточнив, что со стороны США «сделка готова»

По данны Bloomberg, новый вариант соглашения, предложенный США, предполагает, в частности, что Вашингтон будет иметь право на всю прибыль, направляемую в специальный инвестиционный фонд реконструкции. Туда Украина должна будет перечислять 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по добыче полезных ископаемых.